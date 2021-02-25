Химзавод имени Карпова помирился с профессором КФУ в споре о катализаторе

Катализатор преткновения

Судебные разбирательства между одним из старейших предприятий химической промышленности России и Татарстана — химзаводом им. Карпова и компаниями профессора КФУ Александра Ламберова вокруг разработанного им катализатора завершились взаимным отказом от претензий. Об этом свидетельствуют данные картотеки Арбитражного суда Татарстана: в начале февраля в апелляционной инстанции суд отменил решение о взыскании почти 36 млн рублей с химзавода им. Карпова в пользу Ламберова и его компании «Катализ Инвест», а неделей позже от встречных требований отказался и завод.

Напомним, что в центре спора оказался катализатор для дегидрирования изобутана — получающийся в этом процессе изобутилен является одним из важнейших вспомогательных материалов, применяемых в производстве изопренового каучука. Завод выпускал его в течение почти десятка лет — в документах суда упоминается лицензионный договор на него от 2009 года. Разработчиками катализатора стала группа из четырех человек, в том числе Александр Ламберов, патент на изобретение принадлежал его компаниям «Катализ», «Катализ Инвест» и «Катализ-Пром» (последняя уже ликвидирована), а роялти за использование изобретения делилось на четверых его соавторов.

В центре спора оказался катализатор для дегидрирования изобутана. Фото: karpovchem.ru

В открытых источниках не удалось обнаружить сведений об объемах производства этого катализатора на химзаводе им. Карпова, однако Ламберов в разговоре с «Реальным временем» оценил объемы роялти за последние три года в «десятки миллионов» рублей, что подтверждается и документами суда. Упомянутая сумма в 36 млн рублей возникла за период с октября 2017 года по сентябрь 2020-го, с учетом процентов за пользование чужими денежными средствами, — по словам Ламберова, все это время завод еще производил катализатор. По документам суда, размер роялти хоть и рассчитывался в разное время по-разному, но в целом зависел от объемов выпуска катализатора.

Мир и часть роялти в придачу

Ламберов в разговоре с «Реальным временем» тогда говорил, что «завод существовал во многом благодаря этому катализатору, это был самый рентабельный продукт». Сейчас, впрочем, рынок изменился: основные потребители катализатора перешли на собственное производство.

Ламберов в разговоре с «Реальным временем» тогда говорил, что «завод существовал во многом благодаря этому катализатору, это был самый рентабельный продукт». Фото: Максим Платонов

В администрации химзавода имени Карпова пока не прокомментировали отказ от исковых требований. Александр Ламберов сообщил «Реальному времени», что с заводом было заключено мировое соглашение. «Они (химзавод им. Карпова, — прим. ред.) согласились погасить часть роялти. Цифр называть не буду — это наше с ними внутреннее дело», — сообщал Ламберов.

Александр Артемьев