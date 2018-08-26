АО Химзавод им. Карпова
Общая информация
АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» — старейшее предприятие химической индустрии России, основано в 1868 году. Предприятие специализируется на производстве чистых химических веществ.
Богатейшая история предприятия хранит в себе яркие страницы созидательного труда многих поколений химиков, выдающихся ученых мирового уровня. Здесь находилась экспериментальная база отечественной и мировой химической науки, в конце XIX века великий русский ученый химик – Д.И. Менделеев работал над получением промышленной партии пироколлодия (бездымного пороха).
В настоящее время предприятие выпускает и реализует химическую продукцию технической квалификации, пищевые добавки и реактивы, фармацевтические субстанции, строительные материалы.
Потребителями продукции акционерного общества являются предприятия нефтяной, нефтехимической, медицинской, химико-фармацевтической, пищевой, металлургической, электротехнической, керамической промышленности, строительной индустрии, машиностроения, сельского хозяйства. Продукция используется в текстильном, кожевенном, стекольном и целлюлозно-бумажном производствах.
Генеральный директор – Шамсин Дамир Рафисович
Председатель совета директоров – Самилов Валерий Иванович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Менделеевск
- Адрес: 423650, РТ, г. Менделеевск, ул. Пионерская, 2
- Телефон: 85549) 2-76-52, 2-76-55
- Email: root@karpovchem.ru
- Сайт: www.karpovchem.ru
Дата последнего обновления: 26.08.2018