АО Химзавод им. Карпова

Общая информация

АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» — старейшее предприятие химической индустрии России, основано в 1868 году. Предприятие специализируется на производстве чистых химических веществ.

Богатейшая история предприятия хранит в себе яркие страницы созидательного труда многих поколений химиков, выдающихся ученых мирового уровня. Здесь находилась экспериментальная база отечественной и мировой химической науки, в конце XIX века великий русский ученый химик – Д.И. Менделеев работал над получением промышленной партии пироколлодия (бездымного пороха).

В настоящее время предприятие выпускает и реализует химическую продукцию технической квалификации, пищевые добавки и реактивы, фармацевтические субстанции, строительные материалы.

Потребителями продукции акционерного общества являются предприятия нефтяной, нефтехимической, медицинской, химико-фармацевтической, пищевой, металлургической, электротехнической, керамической промышленности, строительной индустрии, машиностроения, сельского хозяйства. Продукция используется в текстильном, кожевенном, стекольном и целлюлозно-бумажном производствах.

Генеральный директор – Шамсин Дамир Рафисович

Председатель совета директоров – Самилов Валерий Иванович



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