Татарстан оказался в лидерах по числу уволенных судебных приставов

Фото: Ренат Назметдинов

В Татарстане пустуют кресла 11 начальников отделов УФСПП по РТ и открыты еще более 100 вакансий. Это результат новой кадровой политики, связанной с приравниванием приставов к силовикам — сотрудники надели погоны.

Каждый татарстанский пристав вынужден был пройти тест на знание законов, тест по физподготовке, психологический отбор и даже полиграф. Прошедшим отбор сотрудникам присвоили спецзвания. Практическая численность приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов (они охраняют судебные заседания, в том числе с боевым оружием) на момент перехода составляла 327 сотрудников — это 71% от штатной численности. Штатная численность к настоящему моменту — 427 сотрудников, или 94% от штатной численности.

Фото: Максим Платонов

По словам замдиректора ФССП РФ и заместителя главного судебного пристава России, генерала-лейтенант внутренней службы Елены Захаркиной, Татарстан оказался в лидерах по числу уволенных служащих местных отделений судебных приставов в процессе перехода на новые принципы работы. Она отметила, что в Татарстане осталось набрать 128 человек на свободные вакансии. Существует и 11 вакансий среди начальников отделов службы. Также она сообщила, что в Татарстане сохраняются и коррупционные риски.

Подробнее о новой кадровой политике ведомства читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова