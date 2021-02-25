В России предложили ужесточить наказание за избиение несовершеннолетних

В России предложили ужесточить наказание за избиение несовершеннолетних. С такой инициативой выступил руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

В обращении на имя главы МВД Владимира Колокольцева он отметил, что в СМИ периодически появлялись новости об избиениях детей, в том числе закончившихся тяжелыми травмами и госпитализацией. Сейчас за умышленное причинение тяжкого вреда и вреда средней тяжести здоровью предусмотрена ответственность в виде лишения свободы до 10 и 5 лет в зависимости от причиненного вреда.

При этом данное наказание предусмотрено только за умышленное причинение вреда малолетним, которым не исполнилось 14 лет. Если пострадавший старше, предусмотрено более мягкое наказание.

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«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность вывести положения о преступлениях в отношении малолетних из ст. 111 и ст. 112 УК России в отдельную новую статью «Умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего» с установлением наказания в виде лишения свободы на срок до 8 и до 12 лет соответственно», — передает обращение Курдесова RT.

В прошлом году в Татарстане возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») в отношении матери, которая избила своего ребенка в подъезде многоквартирного дома. Следователям женщина заявила: избила ребенка за то, что он без спроса забрал у ее сожителя планшетный компьютер и спрятал его.



Ольга Плешкова