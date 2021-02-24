Как «Рубин» завершил сборы в Турции — видео

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В Турции завершились сборы футбольного клуба «Рубин». Казанцы обыграли казахстанский «Кайрат» со счетом 1:0. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— В целом выполнили все, что планировали. Оценку сборам всегда дает сезон. Это мы сейчас можем ставить какие угодно прекрасные оценки, но потом сезон их расставит иначе, — заявил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.



Для татарстанского клуба это была последняя игра на сборе в Белеке. Казанский клуб провел 9 игр, дважды проиграв. Пять раз казанцы одержали победу.

Возобновится РПЛ для «Рубина» уже в воскресенье, 28 февраля. Игра против «Спартака» пройдет на «Открытии Арене» в Москве. Начало матча запланировано на 14:00 по мск.