«Спутник V» зарегистрировали в Киргизии

Фото: Максим Платонов (архив)

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при министерстве здравоохранения и социального развития Киргизии зарегистрировал первую российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

В ближайшее время в стране приступят к вакцинации населения препаратом, разработанным центром имени Гамалеи, сообщает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день в Киргизии коронавирусом с начала пандемии заразились свыше 86 тыс. человек. От COVID-19 в стране умерли более 1,4 тыс. жителей.

Отметим, ранее в статье российских ученых из Центра им. Гамалеи, опубликованной в журнале Lancet о результатах третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V», указывалось, что эффективность препарата оценивается в 91,6%.



В Австрии российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» сравнили с автоматом Калашникова. По словам профессора, ведущего инфекциониста Медицинского университета Вены, председателя Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины Флориана Тальхаммера, она такая же простая, надежная и эффективная.

Татьяна Демина