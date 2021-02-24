Минниханов пригласил в Татарстан нового президента Киргизии

Фото: пресс-служба президента РТ

Сегодня с первым зарубежным визитом в Москву прибыл президент Киргизской республики Садыр Жапаров. Он встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Глава республики поздравил Жапарова со вступлением в должность и пригласил с визитом в Татарстан.

«Ждем вас в Татарстане, мы очень заинтересованы в сотрудничестве с Киргизской Республикой. Готовы обмениваться опытом, принять Ваши делегации, специалистов. Нужно создать рабочую группу», — передает слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Рабочие группы планируется приглашать в Татарстан для изучения опыта использования образовательных программ, электронного правительства и так далее. Жапаров, в свою очередь, пригласил Минниханова посетить Киргизию в любое удобное время.



Садыр Жапаров стал исполняющим обязанности президента Киргизии осенью 2020 года, после молниеносного переворота, случившегося в стране. Предыдущие власти республики осудили его за взятие заложника. Во время массовых протестов в Бишкеке после парламентских выборов сторонники Жапарова освободили его. Уже через несколько дней лидер стал главой правительства, а затем был назначен и.о. президента.

Татьяна Леухина