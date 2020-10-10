Парламент Киргизии утвердил новый состав правительства
Парламент Киргизии в субботу утвердил новый состав правительства страны. Премьер-министром утвержден недавно освобожденный из заключения основатель партии «Мекенчил» Садыр Жапаров.
В остальном состав кабмина не изменился, передает «Интерфакс».
Выступая в парламенте, Жапаров заявил о необходимости проведения новых парламентских выборов.
«Сегодняшняя ситуация сложилась из-за партийной системы, мы не должны нарушать закон и необходимо решить вопрос проведения повторных выборов», — сказал он.
Заседание проходило в государственной резиденции «Ала-Арча», так как собраться в здании парламента депутаты не смогли. Оно было захвачено в ночь на 6 октября демонстрантами, которые разгромили все внутри.
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