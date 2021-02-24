Татарстан оказался в лидерах по числу уволенных судебных приставов из-за новой кадровой политики федералов

Как рассказала сегодня на итоговой коллегии судебных приставов РТ замдиректора Федеральной службы судебных приставов РФ и заместитель главного судебного пристава РФ генерал-лейтенант внутренней службы Елена Захаркина:

«Нам тяжело признавать, что Татарстан оказался по числу уволенных служащих местных отделений судебных приставов в процессе перехода на новые принципы работы — в лидерах! Но считаем, что все, что происходит, к лучшему. Не нужно просто искусственно не иметь вакансий, нужно, чтобы коллеги хотели работать и умели, и понимали, для кого они это делают. Да, набор новых сотрудников идет тяжело!»

Она также отметила, что по Татарстану осталось набрать 128 человек на свободные вакансии. Существует и 11 вакансий среди начальников отдела в РТ! Чтобы эффективно руководить, начальники должны быть не просто юристами и экономистами, а чуткими людьми, обладать навыками, знаниями по управлению, отметила генерал.

Руководство ФССП при этом приняло решение, что назначение начальников отделов будет проводиться только тогда, когда коллеги будут показывать свои навыки и знания: «К сожалению, в регионах столкнулись с тем, что коллеги, желающие получить высокую должность, не готовы вкладывать в это свои силы. Не хотят учиться и заниматься самообразованием. А соцэксперимент по набору недостойных кандидатов не хотим проводить!»

Напомним, судебные приставы РТ в 2020 году арестовали имущества на 1,5 млрд рублей. Это на 79% больше, чем в 2019 году.



Маргарита Головатенко