Синоптики снова обещают до -39°С в Татарстане
В Татарстане в среду, 24 февраля, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Минимальная температура ночью и утром — от -28°С до -33°С, в низких местах -34..-39˚С. Максимальная температура воздуха днем -19..-24°С.
На территории республики ожидается северный и северо-западный умеренный ветер, ночью в восточных районах местами сильный порывами до 15-17 м/с, сказано на сайте Гидрометцентра РТ.
Напомним, вчера синоптики прогнозировали сильный ветер, гололедицу и до -39°С.
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