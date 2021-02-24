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Синоптики снова обещают до -39°С в Татарстане

05:19, 24.02.2021
Синоптики снова обещают до -39°С в Татарстане
Фото: tatarmeteo.ru

В Татарстане в среду, 24 февраля, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Минимальная температура ночью и утром — от -28°С до -33°С, в низких местах -34..-39˚С. Максимальная температура воздуха днем -19..-24°С.

На территории республики ожидается северный и северо-западный умеренный ветер, ночью в восточных районах местами сильный порывами до 15-17 м/с, сказано на сайте Гидрометцентра РТ.

Фото: kzn.ru

Напомним, вчера синоптики прогнозировали сильный ветер, гололедицу и до -39°С.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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