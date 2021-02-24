Производство электрогрузовиков запустят в России в 2021 году

Российская инжиниринговая компания Drive Electro запустит производство аккумуляторов для электротранспорта и серийное производство электрогрузовиков уже в этом году. Об этом сообщил владелец Drive Electro Сергей Иванов.



«В серии будет несколько моделей — как большегрузы с максимальной допустимой массой 19 тонн, так и более легкие транспортные средства. Электрогрузовики мы планируем выпускать под собственным брендом Drive Electro — для нужд российских заказчиков, а также с прицелом на экспорт», — приводит слова представителя компании газета «Ведомости».

Максимальная мощность завода — 1 тыс. грузовиков в год. В компании уже заняты сбором накопителей для разных типов электротранспорта из импортируемых аккумуляторных ячеек.

Известно, что компания всегда вела активное сотрудничество с КАМАЗом. Так, первый опытный образец электрогрузовика Drive Electrо собран на базе шасси КАМАЗ-5325. Эксперт SBS Consulting Дмитрий Бабанский считает, что коллаборация с КАМАЗом позволит обеспечить проекту устойчивость.

Ранее специалисты ПАО «КАМАЗ» представляли первую в России станцию ультрабыстрой зарядки для электробусов, созданную силами российской инжиниринговой компании Drive Electro.

Маргарита Головатенко