В Казани расходы на зарплату работникам социальной сферы увеличиваются на 28 млн рублей

Начальник финансового управления Казани Ирек Мухаметшин сообщил, что депутаты внесли в бюджет города неиспользованные остатки финансовой помощи из бюджета Татарстана в размере 118,4 млн рублей, а также остатки средств бюджета на начало 2021 года в сумме 941,2 млн рублей.

Их направят на погашение неисполненных обязательств в 2020 году, на устранение предписаний надзорных органов, содержание новых учреждений образования, на очистку улиц от снега, на подготовку мероприятий в рамках Года родных языков, на демонтаж незаконно установленных объектов, на очистные сооружения и ливневые канализации, на содержание набережной озера Кабан, на проектную документацию реставрации здания Казгордумы, оснащение домов культуры, художественных и музыкальных школ, детсадов.

На 28 млн рублей увеличиваются расходы города на зарплату работникам социальной сферы. В результате объем бюджета составит на 2021 год по доходам 28048,8 млн рублей, расходы — 29108,4 млн рублей. Дефицит — 1059,6 млн рублей, его источником покрытия являются остатки средств в бюджете города.

Напомним, во II квартале 2020 года бюджет Казани недополучил доходов в размере 930 млн рублей. Однако завершить год город смог в плюсе: объем доходов составил 29,5 млрд рублей.