Во II квартале 2020 года недополученные доходы бюджета Казани составили 0,9 млрд рублей

Во II квартале 2020 года бюджет Казани недополучил доходы в размере 930 млн рублей. Однако завершить год город смог в плюсе: объем доходов составил 29,5 млрд рублей.

При этом расходы бюджета Казани за прошлый год оцениваются в 28,2 млрд рублей, рассказали накануне на заседании комиссии Казгордумы по бюджетно-финансовым вопросам, местным налогам и сборам.

Фото: kzn.ru

На заседании депутаты также рассмотрели изменения, которые предлагается внести в бюджет Казани на 2021 год. Предполагается, что в этом году он будет дефицитным. Расходы превысят доходы на 1,6 млрд рублей. Покрыть эту разницы планируется за счет остатка бюджетных средств города.

Также на заседании обсудили объем инвестиций в экономику столицы Татарстана. За 9 месяцев Казани удалось привлечь больше 100 млрд рублей инвестиций. В прошлом году в основном инвесторы вкладывали деньги в жилищное строительство, учреждения образования и транспортную инфраструктуру.