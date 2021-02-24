Скудра назвал «Салават Юлаев» самой мастеровитой командой в КХЛ

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра оценил игроков «Салавата Юлаева», которому его команда накануне уступила со счетом 1:3. Тренер рижан считает хоккеистов из Уфы самыми мастеровитыми во всей Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

— Надо отдать должное, «Салават Юлаев» — это, наверное, самая мастеровитая команда в Лиге, на наш взгляд, и очень мощная. Очень непросто отнять у уфимцев шайбу, и мы готовились к тому, что надо будет много играть без шайбы, терпеть, ждать свои шансы в контратаках.

Для наших молодых ребят это опыт — играть против таких команд, да и для всех нас это хороший способ понять, чего нам не хватает и в чем нужно добавлять, чтобы играть на равных и обыгрывать такие команды. Против «Салавата Юлаева» непросто играть в позиционной обороне, — сказал Скудра.

Фото: vk.com/hcsalavat

Победа в Риге стала для «Салавата Юлаева» уже восьмой к ряду в регулярном чемпионате КХЛ. Одна из них пришлась на игру с казанским «Ак Барсом», которая завершилась поражением команды Дмитрия Квартальнова.

На данный момент подопечные Томи Ламсы имеют в своем активе 79 очков после 58 сыгранных матчей. «Салават Юлаев» занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. За два дня до завершения регулярного чемпионата уфимцы гарантировали себе преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф КХЛ.

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