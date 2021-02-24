Экс-игроки «Уфы» Карп и Алиев перешли в «Тамбов»

Полузащитники Кэтэлин Карп и Азер Алиев стали игроками «Тамбова». Информацию подтвердил спортивный директор тамбовского клуба Павел Худяков.

В ближайшее время оба футболиста будут заявлены за команду для участия в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Кэтэлин Карп и Азер Алиев. Фото: vk.com/ufafc

Карп ранее выступал за «Уфу». С 2017 года он провел за уфимский клуб 90 матчей, в которых отметился 3 забитыми голами. В январе молдавский хавбек разорвал контракт с «Уфой» по обоюдному согласию сторон.

Алиев до этого также играл за уфимскую команду. В текущем сезоне РПЛ он сыграл 14 матчей и забил 1 мяч. Футболист прошел с «Тамбовом» один зимний тренировочный сбор в Крымске.