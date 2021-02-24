На дорожный ремонт и благоустройство дворов в Казани выделили 14,3 млрд рублей

На дорожный ремонт и благоустройство дворов в Казани выделили 14,3 млрд рублей. 83% дорог уже привели в нормативное состояние, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин во время сессии Казгордумы.

На 2021 год запланировано более 10 млрд рублей на дороги. Продолжится работа на БКК, на дороге-дублере Горьковского шоссе, начнется строительство Вознесенского тракта, будет построена двухуровневая петля на въезде с Оренбургского тракта, будет проведен капремонт 12 дорог и 78 внутриквартальных проездов, 22 поселковых дорог, три подъездные дороги к садовым товариществам.

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В прошлом году власти благоустроили дворы 460 домов, где живут 120 тыс. человек. Ожидается, что в 2021 году на ремонт дворов финансирование составит 2,6 млрд рублей. По планам, за три года будет отремонтировано 724 дома на 6,4 млрд рублей.

Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов рассказал, что в Татарстане за 2 года действия национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приведено в нормативное состояние 478,3 км дорог и дорожно-уличной сети.



Ольга Плешкова