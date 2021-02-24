В Татарстане от коронавируса вакцинировались уже 72 263 человека

Фото: Официальный Татарстан

В Татарстане от коронавируса вакцинировались уже 72 263 человека, вторую дозу получили 13 615 человек. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



По словам Жаворонкова, те пункты вакцинации, которые сейчас работают, справляются с наплывом желающих провакцинироваться. Он прокомментировал открытие пункта вакцинации в филиале горбольницы №18 по адресу: ул. Латышских стрелков, 10.

«Действительно там предусмотрен пункт вакцинации. Пункт сам по себе готов, филиал работает, но для того, чтобы этот пункт вошел в официальный список, должно пройти некоторое время», — сказал Жаворонков.

В ТЦ «Мега» подавляющее большинство провакцинировавшихся там — это покупатели. Каждый день там ставят прививку от 40 до 70 человек.

Ольга Плешкова