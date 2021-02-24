Исследование: доброта продлевает жизнь

Согласно исследованиям, добровольческая деятельность снижает риск ранней смерти на 24%, как ежедневное употребление шести или более порций фруктов и овощей. Также у добрых людей минимален риск повышения уровня сахара в крови или воспалительных процессов, ведущих к проблемам с сердцем.

Американский нейробиолог Тристен Инагаки заявил, что добрые дела влияют на деятельность симпатической нервной системой, участвующей в регулировании кровяного давления и реакции на воспалительные процессы, что сказывается на здоровье человека.

Так, например, в ходе одного эксперимента испытуемым давали возможность выбора между поступками, при это они подвергались воздействию. Те, кто делал выбор в пользу доброты, был менее чувствителен к разрядам, пишет «Российская газета».

Фото: Максим Платонов (архив)

Исследования показывают, что у бабушек и дедушек, присматривающих за внуками, риск смертности снижается до 37%. Этот показатель даже выше того, что дают физические упражнения.

Ученые отмечают, что трата денег на других, наравне с приемом средств от гипертонии, может привести к улучшению сна человека и снижению артериального давления.

Отметим, известный дрессировщик, народный артист России Юрий Куклачев обратился к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой организовать в школах республики «Уроки добра».



Татьяна Демина