В феврале средняя стоимость казанских новостроек составила 103,1 тыс. рублей за кв. метр

В феврале средняя стоимость казанских новостроек составила 103,1 тыс. рублей за кв. метр. За месяц цены выросли на 0,4% (102,7 тыс. рублей за кв. метр в январе 2021 года).

В годовом выражении цены первичное жилье в Казани выросли на 13,2% — в феврале прошлого года средняя стоимость новостроек в городе составляла 91,1 тыс. рублей за кв. метр.

Эксперты отмечают, что резкий рост стоимости новостроек в крупнейших городах России сменился периодом стагнации. За месяц средняя цена на новое жилье выросла лишь 0,6%, пишет «Коммерсант». Это связано со снижением покупательской активности россиян.

По данным ЦИАН, средняя стоимость жилья в новостройках в 16 крупнейших городах России в феврале составила 89,7 тыс. рублей за 1 кв. метр (+0,6% относительно января). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены увеличились на 15,7%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Больше всего за год цены на первичное жилье выросли в Нижнем Новгороде — на 32,9%. При этом по сравнению с январем 2021 года, в феврале цены в нижегородских новостройках снизились на 2,8%.

В Челябинске средняя стоимость первичного жилья за год снизились на 2,6% — с 57,4 тыс. рублей за кв. метр в феврале 2020 года до 55,9 тыс. рублей в текущем месяце.

Напомним, по данным аналитиков центра ЦИАН, в Казани за январь цены на жилье в новостройках упали на 6% и составили 101,6 тысячи рублей за 1 кв. метр.

Татьяна Демина