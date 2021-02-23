В Госдуму внесут поправки, ужесточающие уголовную ответственность за оскорбление ветеранов
В Уголовный кодекс РФ планируют внести поправки, ужесточающие ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Их внесут на рассмотрение Госдумы уже в среду.
"24 февраля «Единая Россия» вместе с представителями других парламентских партий внесет поправки в законодательство и ужесточит ответственность за подобные проявления», — передает ТАСС слова первого вице-спикера Совфеда, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.
Ранее стало известно, что депутаты Госдумы планируют внести в законодательство изменения, по которым публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны будет расцениваться как форма реабилитации нацизма.
Напомним, Московский суд назначил российскому оппозиционеру Алексею Навальному штраф в размере 850 тыс. рублей по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
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