В Госдуму внесут поправки, ужесточающие уголовную ответственность за оскорбление ветеранов

В Уголовный кодекс РФ планируют внести поправки, ужесточающие ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Их внесут на рассмотрение Госдумы уже в среду.

"24 февраля «Единая Россия» вместе с представителями других парламентских партий внесет поправки в законодательство и ужесточит ответственность за подобные проявления», — передает ТАСС слова первого вице-спикера Совфеда, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы планируют внести в законодательство изменения, по которым публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны будет расцениваться как форма реабилитации нацизма.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Напомним, Московский суд назначил российскому оппозиционеру Алексею Навальному штраф в размере 850 тыс. рублей по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Татьяна Демина