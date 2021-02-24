КАМАЗ расширяет модельный ряд автобусов на природном газе

ПАО «КАМАЗ» расширяет модельный ряд низкопольных экологичных автобусов — в линейке городских НЕФАЗ-5299 появилась модель НЕФАЗ-5299-40-57, работающая на сжиженном природном газе. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



В новой модификации сохранены преимущества базовой модели — это низкий уровень пола, увеличенный проем средней двери, система книлинг (наклон кузова для более комфортной посадки пассажиров) и просторная накопительная площадка. Еще в этой модели есть кнопки связи с водителем, специальное место для крепления инвалидной коляски и механическая аппарель для беспрепятственного въезда в салон маломобильных пассажиров. В автобусе есть портальный мост, независимая передняя подсветка, коробка переключения ZF и газовый двигатель Weichai.

Главное отличие новой модели — система хранения топлива, метана. Газ может храниться даже при температуре -160 градусов. Объем криобака в 350 л, расположенный в заднем свесе автобуса, оптимален для городского режима.

Фото: realnoevremya.ru/Тимур Рахматуллин

Ранее сообщалось, что КАМАЗ продолжит выпускать грузовики с классическим вариантом кабины К3 — на российском рынке грузовиков сохраняется высокий спрос на технику с данным вариантом кабины.

Маргарита Головатенко