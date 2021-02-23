За последние сутки в России зарегистрировали 11 823 случая COVID-19

За последние сутки в России подтвердилось 11 823 случая коронавируса. Впервые с октября 2020 года в стране выявили менее 12 тыс. заболевших за сутки.

Из них 1 312 (11,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает оперштаб. Всего с начала пандемии в стране выявлено 4 189 153 заразившихся.

Фото: стопкоронавирус.рф

За сутки от коронавируса умерли 417 россиян, всего — 84 047 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Вылечились от COVID-19 за сутки 12 956 человек, что на 1,1 тыс. больше, чем суточный прирост заболевших коронавирусом россиян. Общее число выздоровевших пациентов в России увеличилось до 3 739 344 человек.

Татьяна Демина