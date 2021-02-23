Цена нефти Brent поднялась выше $66 впервые с января прошлого года

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов поднималась выше $66 за баррель. На лондонской бирже ICE она увеличилась на 1,2% и 4 04:38 (мск) достигла $66,02, сообщает RT.



Апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на торгах на 1,18% и составивили $62,43 за баррель.

По данным на 17 февраля, стоимость нефти Brent с поставкой в апреле в ходе торгов поднималась выше $64 за баррель. По мнению экспертов, главным драйвером роста являются ожидания новых финансовых вливаний в США.



Татьяна Демина