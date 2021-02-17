Цена нефти Brent превысила $64 за баррель

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле поднималась выше $64 за баррель в ходе торгов. Об этом сообщает RT.



Мартовские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 0,75% и составили $60,5 за баррель.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, на прошлой неделе стоимость нефти Brent перевалила за $62 за баррель впервые за год, достигнув показателей января 2020 года. Наибольшая стоимость нефти марки WTI составляла $59,07 за баррель. Еще немногим ранее стоимость марки Brent преодолела отметку $60 за баррель впервые с января прошлого года. По мнению экспертов, главным драйвером роста являются ожидания новых финансовых вливаний в США.

Маргарита Головатенко