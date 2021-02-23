Пандемия изменила размер финансовой «подушки безопасности» россиян

Пандемия коронавируса изменила размер необходимых накоплений россиян на «черный день». Основатель и СЕО финтехкомпании «Деньги вперед» Павел Гужиков считает, что объем накоплений должен составлять от 6 до 9 расходов семьи на месяц, международный финансовый консультант FCP Financial Management Ltd Исаак Беккер называет цифру в 6—12 месячных трат.



«Такой запас позволит более уверенно смотреть в будущее, не очень бояться, например, добровольного или вынужденного ухода с работы одного из супругов и других не менее «приятных» сюрпризов судьбы», — приводит «Прайм» слова специалиста.

По подсчетам Росстата, в среднем в месяц расход на одного человека в семье с двумя детьми составляет 15,1 тыс. рублей. Таким образом, всей семье в месяц нужно 64,4 тыс. рублей. То есть минимальный размер подушки безопасности для такой семьи на шесть месяцев — несколько больше 360 тыс. рублей.

Однако Гужиков скорректировал эту цифру до 600—900 тыс. рублей, поскольку цифры холдинга «Ромир» отличаются от подсчетов Росстата: размер среднемесячных расходов семьи из четырех человек, по их подсчетам, — 100 тыс. рублей.

Фото: pixabay.com

Проведенный в декабре 2020 года опрос показал, что в случае потери всех источников дохода только 14% россиян смогут жить за счет накоплений полгода и более. Отмечается, что у 40% россиян нет сбережений. Каждый пятый россиянин в случае потери доходов продержится на своих сбережениях от 1 до 3 месяцев, еще 12% — от 3 месяцев до полугода. 7% опрошенных сообщили, что их сбережений хватит на полгода — год, еще у 7% — более чем на год.

Маргарита Головатенко