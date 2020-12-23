Опрос: только 14% россиян хватит накоплений на полгода без зарплаты

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, что в случае потери всех источников дохода только 14% россиян смогут жить за счет накоплений полгода и более.



Отмечается, что у 40% россиян нет сбережений. Каждый пятый россиянин в случае потери доходов продержится на своих сбережениях от 1 до 3 месяцев, еще 12% — от 3 месяцев до полугода. 7% опрошенных сообщили, что их сбережений хватит на полгода—год, еще у 7% — более чем на год.

По мнению финансовых экспертов, размер «подушки безопасности» должен быть равен среднему уровню доходов за 5—6 месяцев.

SuperJob узнал, что больше половины экономически активных россиян ведет примерный учет своих доходов и расходов. 14% опрошенных ведут строгий учет личных финансов. 33% опрошенных совсем не ведут учет своих доходов и расходов.

40% респондентов планирует свои доходы и расходы на менее полугода, 18% — на срок от полугода до года. 12% опрошенных рассчитывают доходы и расходы на срок более года. 30% совсем не планирует свои траты.

Ранее «Реальное время» писало, что больше половины работодателей в Казани не будут повышать зарплату.