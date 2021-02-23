Пятеро представителей судебной системы Татарстана получили медали в честь 100-летия ТАССР

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, которым пятеро представителей судебной системы республики награждаются медалью в честь 100-летия ТАССР.

Согласно документу, награды удостоились два зампредседателя Верховного суда РТ — Максим Беляев и Айдар Галиакберов. Также медаль получит председатель судебной коллегии ВС РТ Роман Гафаров.

Кроме того, медалью награждаются главный бухгалтер управления Судебного департамента по Татарстану Алексей Кукушкин и начальник отдела по вопросам противодействия коррупции того же управления Рамиль Рамазанов.

Фото: Илья Репин (архив)

Все пятеро удостоены награды за «существенный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан, заслуги в обеспечении общественной безопасности и укреплении законности и правопорядка».

Напомним, на прошлой неделе в Казани прошло итоговое совещание судей республики. На нем рассказали, что в 2020 году суды республики завернули 390 «сырых» уголовных дел и оправдали 49 человек.