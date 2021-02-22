Минниханов наградил актера Владимира Мазура медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, которым актер казанского театра им. Качалова Владимир Мазур награждается медалью ордена «За заслуги перед РТ».
Согласно документу, актер получил награду «за значительный вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность».
Указ был подписан 18 февраля.
Владимир Мазур имеет звание Заслуженного артиста РТ. Он окончил Казанское театральное училище (1971) и уже на следующий год пришел работать в театр им. Качалова. Задействован в таких постановках, как «Вишневый сад», «Американская шлюха или путешествие по России с папой-алкоголиком», «Роковые яйца», «Пиковая дама» и другие.Общество
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