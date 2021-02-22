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Минниханов наградил актера Владимира Мазура медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»

17:38, 22.02.2021
Минниханов наградил актера Владимира Мазура медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»
Фото: teatrkachalov.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, которым актер казанского театра им. Качалова Владимир Мазур награждается медалью ордена «За заслуги перед РТ».

Согласно документу, актер получил награду «за значительный вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Указ был подписан 18 февраля.

Владимир Мазур имеет звание Заслуженного артиста РТ. Он окончил Казанское театральное училище (1971) и уже на следующий год пришел работать в театр им. Качалова. Задействован в таких постановках, как «Вишневый сад», «Американская шлюха или путешествие по России с папой-алкоголиком», «Роковые яйца», «Пиковая дама» и другие.

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