В Оренбургской области разрешили проводить банкеты и корпоративы

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ослабил «антиковидные» ограничения в регионе. Теперь в Оренбуржье разрешено проводить банкеты и корпоративы в ресторанах и кафе.

А вот ночным клубам и кальянным открываться пока нельзя. Как и продавать алкогольные напитки на розлив.

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет также продлен. В целом действие карантинных мер продлено до 8 марта.

Указ подписан сегодня, 22 февраля, и вступает в силу со дня его подписания.