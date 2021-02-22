В Оренбургской области разрешили проводить банкеты и корпоративы
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ослабил «антиковидные» ограничения в регионе. Теперь в Оренбуржье разрешено проводить банкеты и корпоративы в ресторанах и кафе.
А вот ночным клубам и кальянным открываться пока нельзя. Как и продавать алкогольные напитки на розлив.
Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет также продлен. В целом действие карантинных мер продлено до 8 марта.
Указ подписан сегодня, 22 февраля, и вступает в силу со дня его подписания.ОбществоВластьМедицина
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