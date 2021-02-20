В Нижнекамском районе РТ средняя продолжительность жизни составляет 75,5 лет

Фото: Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день средняя продолжительности жизни жителей Нижнекамского района Татарстана составляет 75,5 года. Через 3 года она должна увеличиться до 78 лет.

Ожидается, что средняя продолжительность жизни нижнекамцев к 2030 году составит 80 лет.



В Нижнекамском районе сохраняется высокая разница в продолжительности жизни мужчин и женщин. Так, средняя продолжительности жизни жительниц муниципалитета в прошлом году составила 80,3 года, в то время как у мужчин она зафиксирована в 70,3 года.

Фото: Максим Платонов (архив)

Для сравнения, в 2018 году нижнекамские женщины жили в среднем 78,9 года, а в 2019 году — 79,1 года. У мужчин этот показатель ниже: 69,5 года и 70,3 года соответственно, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района Татарстана.

Напомним, специалисты Центра семьи и демографии Академии наук РТ спрогнозировали, что к 2048 году численность населения Татарстана может сократиться на 92,6 тыс. человек, что соразмерно населению трех типичных муниципальных районов республики.

Татьяна Демина