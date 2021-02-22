Казанские ученые вырастили насекомое, питающееся колорадским жуком

Фото: скриншот

Казанские ученые вырастили насекомое, которое питается колорадским жуком — пандизиус. Год назад его привезли в Татарстан из США и работали над тем, чтобы насекомое размножалось в погодных условиях средней полосы.



Сложность состоит в том, что пандизиус любит тепло и влажность, для него критичной может стать температура +18 градусов — тогда насекомое становится пассивным и не уничтожает вредителей, сообщает «Татарстан 24".

Фото: скриншот

В Россельхозцентре РТ на насекомое строят большие планы и надеются, что через несколько лет можно будет исключить химическую отраву в борьбе с колорадским жуком. Руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ ВиталийНовичков полагает, что такой способ борьбы с вредителем будет востребован у частников.

В августе 2020 года сообщалось о планах российских ученых вывести насекомых для борьбы с борщевиком.

Маргарита Головатенко