Российские ученые выведут насекомых для борьбы с борщевиком

В Госдуме предлагают победить борщевик с помощью такого инновационного способа, как выведение насекомых, рацион которых будет состоять только из побегов вредоносного растения. Об этом сообщает «Парламентская газета». Данная мера, по мнению ученых, поможет быстро и эффективно решить проблему с наименьшими потерями для экологии.



Тем не менее отказываться от традиционных методов борьбы с опасным сорняком не готовы: проблема давно вышла на федеральный уровень, так как сорняк мешает землепользованию и, как следствие, развитию агросектора.

Лишь в Татарстане борщевик занимает уже 536 гектаров, а за последние два года региональный Минздрав зафиксировал 480 случаев получения ожога при контакте граждан с растением. К тому же Татарстан не единственный регион в России, который страдает от опасного сорняка, и если ничего не предпринимать, то он будет каждый год захватывать новые территории.

Председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев считает, что борьбу с борщевиком Сосновского необходимо вести непрерывно до полного искоренения на засоренной территории в течение нескольких лет.



Напомним, в середине июля в Татарстане обнаружили более тысячи гектаров земли, зараженной борщевиком Сосновского.

