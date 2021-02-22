Эксперт объяснил, какой тюнинг нельзя производить в России с февраля

В России с 1 февраля действует запрет на тюнинг. Все изменения в конструкцию автомобиля должны быть либо прописаны в технической документации, либо сертифицированы в аккредитованной лаборатории.

Директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев объяснил, что техническая документация должна четко указывать, какое оборудование может быть установлено. Например, чтобы установить багажник на крышу, производитель должен указать какой именно багажник, где именно его можно установить и как он крепится.

К таким аксессуарам и изменениям автомобиля может относиться абсолютно все: от переделок для офф-роуд приключений (лебедки, допфонари) до самых обычных антенн для радиоприемников (внешние большие антенны) и фаркопы, передает агентство «Прайм».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Все что не указано, как заводское оборудование, подлежит сертификации в специализированных и аккредитованных лабораториях.

Эксперт отметил, что такое ужесточение правил негативно скажется на этом сегменте бизнеса.

«С моей точки зрения, для начала стоило бы заняться контролем за «скручиванием пробега», что является уголовным преступлением во многих странах и приравнивается к подделке документов, чем за контролем установки фаркопов и багажников», — сказал Груздев.

Напомним, что правила контроля за тюнингом вступили в силу с 1 февраля. А с 1 января водители в России имеют право самостоятельно укомплектовывать аптечки, а не покупать готовые.