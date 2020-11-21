Россияне смогут сами укомплектовать автомобильную аптечку с 1 января

С 1 января 2021 года водители смогут сами укомплектовывать автомобильные аптечки, а не покупать готовые. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.



Произведенные и укомплектованные до 1 января аптечки смогут продаваться и использоваться до окончания срока годности медицинских изделий, входящих в них, однако не позднее 31 декабря 2024 года.

В ведомстве выразили уверенность в том, что изменение требований не вызовет у автомобилистов неудобств и позволит им приобретать необходимые медицинские изделия самостоятельно, пополняя аптечку по мере необходимости.

Ранее сообщалось, что в России предложили новые требования к автомобильной аптечке с учетом пандемии COVID-19.