Житель Ленинградской области устроил стрельбу из-за уборки снега
В Ленинградской области в поселке Романовка 36-летний хозяин одного из магазинов устроил стрельбу по уборщику снега. Его разозлило, что в ходе уборочного процесса рекламная вывеска была закрыта.
Предприниматель выстрелил в 50-летнего мужчину, занимающегося уборкой снега, из травматического пистолета, пишет RT. Пострадавшего доставили в больницу, он получил травму ноги.
Стрелявшего мужчину задержали сотрудники полиции и доставили его в отделение МВД для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела.
Известно, что вывеска, из-за которой хозяин магазина устроил стрельбу, была установлена незаконно.
Ранее в Казани возбудили дело о хулиганской стрельбе из пистолета: во дворе дома на улице Космонавтов неизвестный не менее двух раз выстрелил в мужчину, который направлялся к своей машине.
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