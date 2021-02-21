Житель Ленинградской области устроил стрельбу из-за уборки снега

В Ленинградской области в поселке Романовка 36-летний хозяин одного из магазинов устроил стрельбу по уборщику снега. Его разозлило, что в ходе уборочного процесса рекламная вывеска была закрыта.

Предприниматель выстрелил в 50-летнего мужчину, занимающегося уборкой снега, из травматического пистолета, пишет RT. Пострадавшего доставили в больницу, он получил травму ноги.

Стрелявшего мужчину задержали сотрудники полиции и доставили его в отделение МВД для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела.

Фото: realnoevremya.ru

Известно, что вывеска, из-за которой хозяин магазина устроил стрельбу, была установлена незаконно.

Ранее в Казани возбудили дело о хулиганской стрельбе из пистолета: во дворе дома на улице Космонавтов неизвестный не менее двух раз выстрелил в мужчину, который направлялся к своей машине.

Татьяна Демина