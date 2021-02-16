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В Казани возбуждено дело о хулиганской стрельбе из пистолета

15:51, 16.02.2021
В Казани возбуждено дело о хулиганской стрельбе из пистолета
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

По факту ранения мужчины из травматического оружия в Казани возбудили уголовное дело. Подозреваемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений с применением оружия (пп. «д», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ), пока нет, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.

По предварительным данным, минувшей ночью во дворе дома на улице Космонавтов неизвестный не менее двух раз выстрелил в мужчину, который направлялся к своей машине. Потерпевший с ранениями лица и руки обратился за помощью в горбольницу №7. Его состояние врачи оценивают как стабильное.

Ход расследования взяла на контроль прокуратура Советского района Казани. МВД объявило розыск предполагаемого злоумышленника, скрывшегося на белой «девятке».

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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