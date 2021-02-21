Онищенко: предложение Жириновского по ограничению веса нарушает права человека

Академик РАН, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского ограничить вес жителей России и чиновников. По его словам, это нарушение прав человека, пишут «Вести».

Онищенко обратил внимание, что нормальный вес для каждого человека рассчитывается исходя из его роста. Так, например, 100 килограмм для человека ростом 2 метра будет считаться нормой.

По словам Онищенко, правильнее было бы рекомендовать россиянам придерживаться определенного веса, а не устанавливать строгую норму.

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, Жириновский предложил ввести ограничения по весу для российских чиновников и всех жителей России. По его словам, государство тратит много средств на граждан с избыточным весом.



Для обычных граждан лидер ЛДПР предложил установить весовой порог в 80 килограмм, для чиновников — в 100 килограмм.

Татьяна Демина