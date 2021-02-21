В Уфе на дороге сгорела машина — видео

Утром в воскресенье в Уфе очевидцы сняли на видео процесс тушения автомобиля Citroen, загоревшегося прямо на перекрестке на улице Бакалинской.

«Начало не застал, увидел в окно столб серого дыма — машина уже горела и были предприняты попытки тушения огнетушителем», — прокомментировал видео и фото автор поста.

Он также указал, что приступил к съемке в 9.40 (11.40 мск), а уже через две минуты на месте работали пожарные.

Фото: vk.com/bashdtp

Напомним, на прошлой неделе в Казани сотрудникам МЧС пришлось тушить Opel Astra, который загорелся во дворе одного из домов. Очевидцы пытались погасить огонь снегом, но безуспешно. Пожарный расчет прибыл через 7 минут после вызова.