В Татарстане инфляция ускорилась до 5,1%

Фото: Нацбанк по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ

По итогам января годовая инфляция в Татарстане ускорилась до 5,1%. Это означает, что цены в республике выросли на 5,1% по сравнению с январем 2020 года.

Показатель остается ниже среднего по России (5,2%), отмечают в Нацбанке по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.

Инфографика: Нацбанк по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ

За первый месяц года продовольственная инфляция в Татарстане увеличилась до 7,5% в годовом выражении. Среди продуктов наибольший рост цен наблюдается в сегментах хлебобулочных изделий (8,3%), мяса и птицы (6,3%) и кондитерских изделий (5,2%).

Инфографика: Нацбанк по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ

Годовая непродовольственная инфляция по итогам января оценивается в 5,3%. При этом легковые автомобили подорожали на 8,6%, мебель — на 4,6% и бензин — на 2,9%.

Инфографика: Нацбанк по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ

Годовой темп прироста цен на услуги в Татарстане увеличился до 2%, в том числе 4,5% на медицинские услуги, 3% на пассажирский транспорт и 1,3% на услуги организаций культуры.

Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе в январе 2021 года, по сравнению с декабрем 2020 года, повысилась на 0,2 п.п., до 5,5%.