Казанские предприятия в 2020 году сократили долги по зарплате больше чем на 100 миллионов

За 2020 год предприятия Казани сократили долги по зарплате суммарно на более чем 105 млн рублей. Об этом в ходе отчета мэру Казани Ильсуру Метшину доложили главы администраций районов.

Больше всего долгов — 69,3 млн рублей — погасили перед работниками предприятий в Вахитовском и Приволжском районах. В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах долги предприятий перед работниками сократились на 7,3 млн рублей и на конец 2020 года остаток задолженности составил 10,6 млн рублей.

В Советском районе погашены долги перед работниками на сумму 22,9 млн рублей, в Кировском и Московском районах — на 6,3 млн рублей, говорится на сайте мэрии.

Отметим, что в Татарстане в прошлом году судебных приставов пришлось привлекать к выплате долгов по зарплате на общую сумму почти в 98,6 млн рублей. Удалось взыскать на 12 млн рублей больше, чем в 2019 году.

На конец января объем невыплаченной заработной платы 2 806 жителей республики составляет 217 млн рублей — в должниках числятся 78 предприятий разных форм собственности.