В Татарстане приставы за год взыскали долги по зарплате почти на 100 млн рублей

В Татарстане в 2020 году приставов пришлось привлекать к выплате долгов по зарплате на общую сумму почти в 98,6 млн рублей. Удалось взыскать на 12 млн рублей больше, чем в 2019-м.

Одна из компаний задолжала работникам 250 тысяч рублей с конца прошлой осени, пишет пресс-служба республиканского Управления службы судебных приставов.

Приставы возбудили в отношении предприятия исполнительное производство на основании решения суда, но до принудительного исполнения дело не дошло. Ареста счетов и имущества удалось избежать — руководство фирмы вовремя перечислило деньги 24 работникам.

Ранее в ГИБДД Казани рассказали, что за 2020 год более 7 тысяч административных материалов были составлены за уклонение от уплаты штрафов.

