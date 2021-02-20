В Самарской области могут построить полигон для испытаний высокоскоростных поездов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заседании правления ОАО «Российские железные дороги» выразил заинтересованность в строительстве на территории региона экспериментального полигона для проведения испытаний новой техники, а также высокоскоростных локомотивов и вагонов, которые производятся в России. Об этом сообщает «Волга Ньюс».

На полигоне предполагается укладка железнодорожных путей в три кольца длиной 6, 8 и 18 км, а также 30-километровый участок дороги со скоростью движения до 275 км в час.

«Мы уже подобрали варианты размещения полигона в нашей Самарской области, которая становится для РЖД инновационной площадкой. Думаю, здесь сотрудничество нужно расширять», — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что соглашение о софинансировании строительства пригородного железнодорожного кольца вокруг Казани будет подписано в 2021 году. Оно предусматривает паритетное софинансирование проекта между Татарстаном и РЖД. Строительство первого участка начнется в 2022 году.