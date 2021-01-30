В Казани при поликлинике №20 открылась обновленная женская консультация

В Казани при поликлинике №20 после ремонта открылась обновленная женская консультация. Там появилась регистратура открытого типа, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Плановая мощность приема в обновленной женской консультации составляет 135 пациенток в смену, фактическая — 320. Имеется 12 акушерско-гинекологических участков, каждый из которых в среднем обслуживает 5,6 тыс. женщин.

Всего женская консультация при поликлинике №20 обслуживает 57 550 пациенток. Прирост по сравнению с 2019 годом составил 0,4%.

Фото: Максим Платонов (архив)

В медучреждении жительницы Казани также могут проконсультироваться с юристом по правовым вопросам или записаться на прием к психологу, который работает как очно, так и онлайн.

Ранее в Минздраве РФ обратили внимание, что заболеваемость коронавирусом среди беременных женщин выше, чем в среднем по популяции. При этом болезнь у них протекает также, как у остальных людей.



Татьяна Демина