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В Казани при поликлинике №20 открылась обновленная женская консультация

02:32, 30.01.2021
В Казани при поликлинике №20 открылась обновленная женская консультация
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

В Казани при поликлинике №20 после ремонта открылась обновленная женская консультация. Там появилась регистратура открытого типа, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Плановая мощность приема в обновленной женской консультации составляет 135 пациенток в смену, фактическая — 320. Имеется 12 акушерско-гинекологических участков, каждый из которых в среднем обслуживает 5,6 тыс. женщин.

Всего женская консультация при поликлинике №20 обслуживает 57 550 пациенток. Прирост по сравнению с 2019 годом составил 0,4%.

Фото: Максим Платонов (архив)

В медучреждении жительницы Казани также могут проконсультироваться с юристом по правовым вопросам или записаться на прием к психологу, который работает как очно, так и онлайн.

Ранее в Минздраве РФ обратили внимание, что заболеваемость коронавирусом среди беременных женщин выше, чем в среднем по популяции. При этом болезнь у них протекает также, как у остальных людей.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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