СМИ сообщили о завершении испытаний БЛА «Альтиус», разрабатываемого в Казани
Испытания разрабатываемого в Казани беспилотного летательного аппарата «Альтиус-У» завершены.
Более того, для увеличения радиуса действия его оснастили спутниковым каналом связи, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе России.
«Компания УЗГА завершила испытания и отработки экспериментального образца БЛА большой продолжительности полета «Альтиус», в том числе с реализованной на борту функцией передачи команд управления на БЛА и данных разведки с борта беспилотника на землю посредством спутникового канала связи», — рассказал собеседник агентства.
Беспилотный летательный аппарат может находиться в воздухе более суток и проводить разведку с помощью оптических, радиотехнических и радиолокационных средств. Его масса достигает почти 6 тонн.
На определенном этапе разработкой беспилотника занималось казанское ОКБ им. Симонова.
Ранее Минобороны России опубликовало на своем youtube-канале видеозапись первого полета беспилотника «Альтиус-У».ПромышленностьОПК Татарстан
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