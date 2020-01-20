СМИ сообщили о завершении испытаний БЛА «Альтиус», разрабатываемого в Казани

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Испытания разрабатываемого в Казани беспилотного летательного аппарата «Альтиус-У» завершены.

Более того, для увеличения радиуса действия его оснастили спутниковым каналом связи, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе России.

«Компания УЗГА завершила испытания и отработки экспериментального образца БЛА большой продолжительности полета «Альтиус», в том числе с реализованной на борту функцией передачи команд управления на БЛА и данных разведки с борта беспилотника на землю посредством спутникового канала связи», — рассказал собеседник агентства.

Беспилотный летательный аппарат может находиться в воздухе более суток и проводить разведку с помощью оптических, радиотехнических и радиолокационных средств. Его масса достигает почти 6 тонн.

На определенном этапе разработкой беспилотника занималось казанское ОКБ им. Симонова.



Ранее Минобороны России опубликовало на своем youtube-канале видеозапись первого полета беспилотника «Альтиус-У».