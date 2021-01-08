В Минфине уточнили порядок уплаты налога по банковским вкладам

Фото: Максим Платонов (архив)

В Минфине РФ объяснили порядок начисления и уплаты налога на доход по банковским вкладам. Доходы будут учитываться при определении базы для НДФЛ. Рассматриваться будет налоговый период, в котором указанные доходы были фактически получены, говорится в сообщении на сайте ФНС.

В случаях, когда проценты зачисляются банком в счет пополнения того же вклада, доход в виде таких процентов учитывается при обложении НДФЛ в том налоговом периоде, когда состоялось их зачисление.

Фото: Максим Платонов (архив)

Закон об обложении налогом процентов по вкладам физлиц, которые превышают 1 млн рублей, вступил в силу 1 января. При этом проценты с зарплатных счетов не будут облагаться налогом. С соответствующим предложением впервые выступил президент Владимир Путин в ходе своего мартовского телеобращения к россиянам в 2020 году.