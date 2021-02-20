Вайсфельд раскритиковал «Салават Юлаев» за новый контракт с Ламсой

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» и эксперт по КХЛ Леонид Вайсфельд подверг критике руководство уфимского клуба за продление контракта с главным тренером команды Томи Ламсой.



Он считает, что в Уфе поторопились с принятием решения по тренеру.

«Не очень понятна причина такой спешки. К примеру, Николай Цулыгин прошел в плей-офф два круга и в прошлом году не проиграл. Что будет делать «Салават», если Ламса вылетит в первом раунде? Контракт-то уже подписан. Получается, как у «Авангарда» с Хартли. Сперва подписали контракт на три года, а потом развернули дискуссию, правильно это или нет», — считает Вайсфельд.

Фото: hcsalavat.ru

Ламса работает в уфимском клубе с 2017 года. По окончании сезона-2019/20 он был назначен на пост главного тренера «Салавата Юлаева», сменив Николая Цулыгина. Ранее финн входил в тренерский штаб Цулыгина.

На неделе Ламса продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» до конца сезона-2021/2022.