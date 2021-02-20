В Казани спустя 12 лет задержали подозреваемого в тяжком преступлении

Фото: "Реальное время"

Под арест до 8 апреля отправил казанский суд 48-летнего экс-начальника караула филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии Игоря Птицина. Его задержали на днях по подозрению в тяжком преступлении 2009 года — нападении на 30-летнюю женщину в Авиастроительном районе Казани: нанесенные ей удары камнем по голове оказались смертельными.



В Советском райсуде Казани подтвердили арест этого подозреваемого по ходатайству Следкома. В силовом ведомстве дело пока не комментируют.

По данным источников «Реального времени», к Птицину оперативников угрозыска МВД РТ и следователей привела экспертиза ДНК. После задержания он признал вину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей (ч.4 ст. 111 УК РФ), и написал заявление на увольнение из ФГУП «Охрана».

В день ареста подозреваемого глава МВД Татарстана Артем Хохорин объявил о поимке в Татарстане «еще одного «маньяка».

Подробности — в материале «Реального времени».