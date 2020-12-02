«Ростех» выкупит долю «Роснано» в строящихся в Казани и Подмосковье мусоросжигательных заводах

«РТ-Инвест» (структура «Ростеха») выкупит у «Роснано» 33,9% инвестиционного товарищества «Первый экологический фонд», которое занимается строительством мусоросжигательных заводов в Казани и Подмосковье.

Стоимость сделки оценивается в 7,5 млрд рублей, пишет РБК.

«Это подтверждает оценку всего проекта в 40—50 млрд рублей и говорит о высоком уровне капитализации компании», приводит издание слова представителя «РТ-Инвеста».

Ранее «Реальное время» писало, что «Ростех» уже выбрал подрядчика на строительство предприятия под Казанью. Возводить его будет ОАО «Татнефтепроводстрой».