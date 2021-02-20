Рогозин опубликовал мем о высадке аппарата NASA на Марс
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал в своем аккаунте в Twitter мем о первом снимке, переданным с Марса марсоходом США Perseverance.
«Первое, что увидели американцы на Марсе», — написал он в описании к картинке.
Первое, что увидели американцы на Марсе pic.twitter.com/rsCgSh4hB7— РОГОЗИН (@Rogozin) February 19, 2021
На первый снимок марсохода NASA с поверхности красной планеты добавлена фотография Рогозина, который смотрит в камеру американского космического аппарата.
Напомним, марсоход Perseverance, совершивший 18 февраля посадку на Марсе, переслал в Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) снимки с поверхности планеты. На одном из них запечатлен кратер Езеро, в районе которого марсоход и должен был совершить свою посадку.
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