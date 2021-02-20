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Рогозин опубликовал мем о высадке аппарата NASA на Марс

06:34, 20.02.2021
Рогозин опубликовал мем о высадке аппарата NASA на Марс
Фото: twitter.com/Rogozin

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал в своем аккаунте в Twitter мем о первом снимке, переданным с Марса марсоходом США Perseverance.

«Первое, что увидели американцы на Марсе», — написал он в описании к картинке.


На первый снимок марсохода NASA с поверхности красной планеты добавлена фотография Рогозина, который смотрит в камеру американского космического аппарата.

Напомним, марсоход Perseverance, совершивший 18 февраля посадку на Марсе, переслал в Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) снимки с поверхности планеты. На одном из них запечатлен кратер Езеро, в районе которого марсоход и должен был совершить свою посадку.

Татьяна Демина
Общество
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