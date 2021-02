Марсоход NASA сделал снимки Марса

Американский марсоход Perseverance, совершивший 18 февраля посадку на Марсе, переслал в Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) два снимка с поверхности планеты.

Фотографии опубликованы в официальном Twitter-аккаунте марсохода. На одном из снимков изображен кратер Езеро, в районе которого марсоход и должен был совершить свою посадку.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X