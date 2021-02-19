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Марсоход NASA сделал снимки Марса

01:28, 19.02.2021
Марсоход NASA сделал снимки Марса
Фото: nasa.gov

Американский марсоход Perseverance, совершивший 18 февраля посадку на Марсе, переслал в Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) два снимка с поверхности планеты.

Фотографии опубликованы в официальном Twitter-аккаунте марсохода. На одном из снимков изображен кратер Езеро, в районе которого марсоход и должен был совершить свою посадку.

Посадка марсохода на планету продолжалась около семи минут. Все операции во время нее он осуществлял в автоматическом режиме.

Миссия Perseverance заключается в том, чтобы помочь ученым обнаружить следы жизни на Марсе. Он был отправлен на планету с целью сбора образцов материалов, чтобы передать их на Землю для дальнейшего исследования в лаборатории.

Perseverance стал пятым марсоходом NASA, севший на Марс. Трансляция его посадки на поверхность планеты велась в прямом эфире.

О том, как Марс стал целью новой космической гонки и почему Китай одерживает победу в ней, читайте в статье доцента кафедры экономики и глобальной безопасности из Бирмингемского городского университета Стеффи Паладини для международного издания The Conversation, переведенной «Реальным временем».

Татьяна Демина
Технологии
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